Горе-блогер, який організовував п'яні вечірки, відгуляв "лакшері" весілля й пообіймався з Ткачем

У лютому 2023 року Україну сколихнула новина про жахливі "п'яні вечірки" у Києві. Їх організовували блогери з Івано-Франківська. Один з них – Олег Захаров – відгуляв розкішне весілля в Edem Resort Medical & Spa.

Журналіст Андрій Лохматов зауважив, що у той час, коли суспільство обурювалося через весілля в Emily Resort, своє весілля також відгуляв фігурант гучної історії про блогерів з Івано-Франківська.

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Олег Захаров, третій учасник тих "вечірок", який разом з другом заплатили 402 тисячі гривень застави кожен, аби вийти на волю на період слідства, на початку жовтня влаштував своє весілля в лухурі готелі, де тінейджери співали російський реп, розкидуючи по сцені стодоларові купюри,

– написав Лохматов.

Кажуть, що адвокат нареченого також був на весіллі. Він танцював та розважався серед гостей.

Ведучим заходу був Юрій Ткач. Він охоче обіймався з нареченим й давав йому "п'ять".

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Що відомо про "п'яні вечірки" у Києві

У лютому 2023 року українці дізналися моторошні деталі про "п'яні вечірки" у Києві. Їх організовували горе-блогери з Івано-Франківська. Вони прибули до української столиці, аби "влаштувати полювання". Дівчат накачували снодійним й знімали на відео.

Захаров був одним з підозрюваних у справі. Йому інкримінували вчинення сексуального насилля. Згодом його випустили під заставу. Сума становила – понад 400 тисяч гривень.