Олега Апостола призначено командувачем ДШВ

Володимир Зеленський призначив Олега Апостола командувачем ДШВ. Відповідний указ вже з'явився на сайті президента України.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Що відомо про призначення Олега Апостола

У своєму вечірньому зверненні Зеленський повідомив про те, що Олега Апостола призначено командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Сьогодні ж погодили призначення Олега Апостола командувачем ДШВ,

– сказав український лідер.

Відповідний указ також з'явився на сайті президента України.

"Призначити АПОСТОЛА Олега Орестовича командувачем Десантно-штурмових військ Збройних Сил України", – йдеться у ньому.

До слова, новим командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ став Роберт Бровді "Мадяр". Призначення було погоджено на нараді з військовим керівництвом.

Що відомо про Олега Апостола

Олег Апостол є випускником Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Із 2014 року він брав участь у бойових діях на сході України. Зокрема, чотири рази разом із бійцями заходив у Миколаївку на Донеччині, де штурмував укріпрайони окупантів. За звільнення Слов’янська та низки інших населених пунктів 5 липня 2014 року був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

У 2018 році очолював батальйон 80 окремої десантно-штурмової бригади. Після початку повномасштабного вторгнення брав участь у звільненні населених пунктів на Миколаївщині.

Обіймав посаду командира 95 окремої десантно-штурмової бригади. З серпня 2024 року бере участь в операції Сил оборони України на території Курської області.

У листопаді 2024 року Зеленський призначив Апостола заступником головнокомандувача Збройних сил.