Звинувачував США у війні в Україні і називав Росію жертвою: судитимуть ексдепутата Волошина

Прокурори скерували справу колишнього депутата від ОПЗЖ Олега Волошина до суду. Його звинувачують у державній зраді.

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення Росії він перебував на території держави-агресора та свідомо діяв проти України. Про це повідомляє Офіс генпрокурора та hromadske.

За що судутимуть Олега Волошина?

За словами прокурорки Катерини Сай, ексдепутат брав участь у програмі "Тасс уполномочен заявить" на білоруському телеканалі "СТВ". Записи цих ефірів також публікували на YouTube, тож вони мали широку аудиторію.

У своїх виступах Волошин поширював проросійські меседжі і виправдовував збройну агресію проти України, розпочату ще у 2014 році.

Зокрема, ексдепутат намагався переконати, що війну нібито спровокували США та українська влада, а Росія є "жертвою" геополітичної змови. Також він формував образ України як залежної держави та намагався представити її союзників як ворогів Росії.

Крім того, у ДБР повідомили, що обвинувачений не подав обов'язкові щорічні декларації за 2021 і 2022 роки, декларацію після припинення діяльності за період із 1 січня до 24 лютого 2023 року, а також річну декларацію за 2023 рік.

Тому, окрім державної зради, Волошину інкримінують умисне неподання декларації. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, що у 2023 році Верховна Рада позбавила Волошина депутатського мандата. Також ексдепутата оголосили у міжнародний розшук, щоб притягнути до відповідальності.

