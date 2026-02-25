Звинувачував США у війні в Україні і називав Росію жертвою: судитимуть ексдепутата Волошина
- Ексдепутата Олега Волошина звинувачують у державній зраді та неподанні обов'язкових декларацій.
- Йому загрожує довічне позбавлення волі.
Прокурори скерували справу колишнього депутата від ОПЗЖ Олега Волошина до суду. Його звинувачують у державній зраді.
За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення Росії він перебував на території держави-агресора та свідомо діяв проти України. Про це повідомляє Офіс генпрокурора та hromadske.
За що судутимуть Олега Волошина?
За словами прокурорки Катерини Сай, ексдепутат брав участь у програмі "Тасс уполномочен заявить" на білоруському телеканалі "СТВ". Записи цих ефірів також публікували на YouTube, тож вони мали широку аудиторію.
У своїх виступах Волошин поширював проросійські меседжі і виправдовував збройну агресію проти України, розпочату ще у 2014 році.
Зокрема, ексдепутат намагався переконати, що війну нібито спровокували США та українська влада, а Росія є "жертвою" геополітичної змови. Також він формував образ України як залежної держави та намагався представити її союзників як ворогів Росії.
Крім того, у ДБР повідомили, що обвинувачений не подав обов'язкові щорічні декларації за 2021 і 2022 роки, декларацію після припинення діяльності за період із 1 січня до 24 лютого 2023 року, а також річну декларацію за 2023 рік.
Тому, окрім державної зради, Волошину інкримінують умисне неподання декларації. Йому загрожує довічне позбавлення волі.
Нагадаємо, що у 2023 році Верховна Рада позбавила Волошина депутатського мандата. Також ексдепутата оголосили у міжнародний розшук, щоб притягнути до відповідальності.
Останні новини про зрадників з ОПЗЖ
- Журналісти проєкту "Схеми" з'ясували, що найдавніший соратник Януковича Олександр Єфремов отримав російський паспорт 22 грудня 2022 року. На початку повномасштабної війни він виїхав з України через Словаччину. Нині він мешкає в Москві в елітному житловому комплексі "Тріумф-Палас", одному з найвищих хмарочосів Росії.
- Восени 2025 року нардеп від забороненої партії ОПЗЖ Федір Христенко був затриманий. Йому оголосили підозру в державній зраді. Після вторгнення він нібито працював з-за кордону та виконував завдання Росії, зокрема впливав на керівництво одного з українських правоохоронних органів. Йдеться про НАБУ.
- Нардеп Сергій Льовочкін з "Платформи за життя і мир" оформив опікунство над своєю матір'ю, зазначивши, що вона хворіє вже кілька років. Він запевнив, що не буде виїжджати з країни.