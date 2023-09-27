Помер відомий письменник та кримський історик Олекса Гайворонський

Помер кримський історик, письменник, телеведучий, автор статей про історію і культуру півострова Олекса Гайворонський. Він тривалий час хворів.

У редакції Crimean Tatars зазначили, що внесок Гайворонського в історію кримських татар складно оцінити. Він відкрив світ Кримського Ханства і Золотої Орди, розповів про всі пам'ятки півострова, що збереглися.

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Помер Олекса Гайворонський

Після тривалої хвороби помер відомий історик, письменник, великий друг кримськотатарського народу пан Олекса Гайворонський. Його внесок в історію кримських татар складно оцінити. Він відкрив нам світ Кримського Ханства і Золотої Орди, розповів про всі пам'ятки півострова, що збереглися. Він по крупицях збирав історію Країни Крим і щедро ділився своїми знаннями,

– йдеться у повідомленні.



Помер Олекса Гайворонський / фото із соцмереж

Що відомо про Гайворонського

Олекса Гайворонський був відомий як фахівець з історії Криму часів існування там кримськотатарської держави – Кримського ханства. Свою діяльність історика почав у Бахчисарайському культурному заповіднику у 1996 році. 15 років пропрацював у Ханському палаці Бахчисараю.

Після анексії Криму у 2014 році Гайворонський залишився у рідному Бахчисараї. Він казав, що лишається громадянином України, який продовжує жити в Криму, та називав себе "бранцем історичних обставин".

У 2016 році Гайворонський презентував одну зі своїх книг – "Країна Крим. Нариси про пам'ятки історії Кримського ханату".

Також Гайворонський є автором двотомника "Повелители двух материков" про історію Криму XV-XVIII століть.

Окрім цього, Гайворонський створив сценарій до першого кримськотатарського дитячого фільму-казки "Хидир-дєдє", досліджував біографію Ісмаїла Гаспринського для фільму "Перекладач" та Бекіра Чобан-Заде для фільму "Шлях джигіта".

Нагадаємо, що раніше помер французький письменник чеського походження Мілан Кундера. Йому було 94 роки. Особливу популярність йому принесли романи "Безсмертя" і "Нестерпна легкість буття".