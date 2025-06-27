Військовий Олександр Алфьоров очолив Український інститут національної пам’яті

Кабмін призначив Олександра Алфьорова головою Українського інституту національної пам’яті. Історик і ветеран Третьої штурмової бригади відтепер опікуватиметься збереженням національної пам’яті.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Міністерство культури та стратегічних комунікацій України. Кабінет Міністрів України призначив головою Українського інституту національної пам’яті історика, науковця та ветерана Олександра Алфьорова.

Читайте також Кабмін має опрацювати питання збільшення виплат військовим: Зеленський підписав відповідний указ

Алфьоров став головою Інституту нацпам’яті

Він брав участь у бойових діях та зробив значний внесок у просвіту військових.

Олександр Алфьоров – український історик, телеведучий, радіоведучий, громадський та військовий діяч. З 2010 року працював науковим співробітником Інституту історії України НАН України, є автором і співавтором 15 книг та понад 100 наукових статей.

З початком повномасштабного вторгнення Алфьоров став офіцером ССО "Азов-Київ", а з вересня 2022 року служив у 3-й окремій штурмовій бригаді, де очолював групу гуманітарної підготовки та інформаційного забезпечення. Також був головою експертної групи з дерусифікації у Києві.