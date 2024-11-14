"Ми обов'язково зустрінемося, тільки почекай мене": Росія вбила молодого лікаря у Нікополі

Російська армія 11 листопада обстріляла Нікополь у Дніпропетровській області з важкої артилерії. Окупанти влучили у міську амбулаторію, там загинув 30-річний лікар Олександр Баранов.

Він не дожив до свого дня народження лише 12 днів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.

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Що відомо про загиблого Олександра Баранова

Олександр Баранов був спадковим лікарем, його батько Василь Баранов також працює лікарем. Чоловік був одружений, Ірина Баранова також працює за лікарською спеціальністю – вона косметолог.

Лікарка Ольга Котрехова розповіла, що Олександр любив життя і був щасливим. Чоловік також був дуже близьким зі своєю родиною.



Олександр Баранов загинув у Нікополі після російського обстрілу / Фото з фейсбуку Олександра Баранова

Зі своїм батьком пив каву та розмовляв про чоловічі справи, з мамою ділився своїми враженнями й був дуже ніжним сином. Також був добрим чоловіком для дружини. На роботі був професійним лікарем,

– розповіла жінка.

Колеги Олександра зазначили, що попри молодість, лікаря любили й поважали жителі міста. Одна з пацієнток Олександра зазначила, що він був справжнім сімейним лікарем: добре знав своїх пацієнтів, був добрим і дуже чуйним, завжди допомагав і відгукувався на прохання.

Чим ще займався Олександр, окрім лікарської діяльності

В Олександра Баранова лишилися батьки, кохана дружина Ірина, а також маленька донечка Емілія. Окрім лікарської діяльності, в чоловіка та його родини було цікаве захоплення: подружжя вело сайт і сторінку в соцмережах під назвою kazka_ukraine.

Там вони вигадували казки для малюків, ілюстрували їх та дарували їх дітям в електронному вигляді, яку можна почитати онлайн або послухати.

На сторінці також можна купити розмальовки, дитячі книжки, наліпки тощо. Олександр займався веброзробленням та рекламою казкового проєкту.



Олександр та його дружина Ірини створюють казки для дітей / Скриншот 24 Каналу

Після загибелі чоловіка його дружина опублікувала щемливий допис в інстаграмі, де зазначила, що він був найкращим чоловіком, батьком, а також подарував їй найкращі моменти життя.

Ми так мало були разом! Він подарував маленьке Сонечко! Подарував частинку себе! Він так любив нашу дитину! І так мало був із нею! Я знаю, що ми ще зустрінемося, мені хочеться вірити в це. Я одного разу прийду до тебе, і ми знову будемо разом! Я за все тобі вдячна, але шкода, що ти не почуєш мої слова, а я не побачу твої очі! У це не хочеться вірити, але... ми могли б прожити разом із тобою щасливе життя до старості!

– написала Ірина.



Ірина Баранова щемливо попрощалася з загиблим чоловіком Олександром / Скриншот 24 Каналу

Прощання з Олександром Барановим має відбутися у його рідному Нікополі у четвер вранці, 14 листопада.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого лікаря Олександра Баранова.