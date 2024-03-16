Удар по Одесі: російська ракета забрала життя освітянина Олександра Березного
Джерело:Одеська міська рада
В Одеській міські раді розповіли про одного з загиблих внаслідок російського обстрілу жителів міста. Йдеться про освітянина Олександра Березного.
Загалом російська атака по Одесі забрала життя 21 українця, а ще 75 осіб – отримали поранення. Зазначається, що ворог вдарив по цивільній інфраструктурі, а коли на місце прибули рятувальники – знову вдарив у те ж саме місце.
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Загибель освітянина
Одеські освітяни 15 березня втратили свого колегу. Повідомляється, що під час ворожого обстрілу загинув Березний Олександр Зосимович. Він був заступником директора з господарської частини позашкільного закладу освіти.
Скорботна новина страшна, жахлива, несправедлива… Перестало битися серце світлої людини, доброго друга, доброзичливого колеги, надійного порадника та професіонала своєї справи,
– сказала директорка департаменту освіти та науки Олена Буйневич.
Олександр Березний загинув під час удару по Одесі / Одеська міська рада
Жертви удару
- Під час ракетного обстрілу 15 березня загинув правоохоронець Андрій Боярський – він був капітаном поліції. На момент загибелі йому було всього 30 років. Зазначається, що без батька лишилася тримісячна донька.
- Вже 16 березня у лікарні помер 39-річний рятувальник Віталій Алимов. Працівник ДСНС у день обстрілу отримав важкі поранення, і, на жаль, лікарі не змогли врятувати чоловіка. Він прибув на ліквідацію першого обстрілу, коли росіяни вдарили вдруге.
- Окрім цього, у ДСНС розповіли й про ще одного колегу, який загинув під час удару по Одесі. Мовиться про 29-річного Дениса Колеснікова, який працював водієм-пожежником. Він отримав травми, несумісні з життям.