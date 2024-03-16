Удар по Одесі: російська ракета забрала життя освітянина Олександра Березного

В Одеській міські раді розповіли про одного з загиблих внаслідок російського обстрілу жителів міста. Йдеться про освітянина Олександра Березного.

Загалом російська атака по Одесі забрала життя 21 українця, а ще 75 осіб – отримали поранення. Зазначається, що ворог вдарив по цивільній інфраструктурі, а коли на місце прибули рятувальники – знову вдарив у те ж саме місце.

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Загибель освітянина

Одеські освітяни 15 березня втратили свого колегу. Повідомляється, що під час ворожого обстрілу загинув Березний Олександр Зосимович. Він був заступником директора з господарської частини позашкільного закладу освіти.

Скорботна новина страшна, жахлива, несправедлива… Перестало битися серце світлої людини, доброго друга, доброзичливого колеги, надійного порадника та професіонала своєї справи,

– сказала директорка департаменту освіти та науки Олена Буйневич.

Олександр Березний загинув під час удару по Одесі / Одеська міська рада

Жертви удару