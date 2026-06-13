Захищав Україну на Сході: на війні загинув Олександр Бондаренко

Україна втратила ще одного захисника. Під час виконання бойового завдання загинув Олександр Бондаренко.

Про це повідомила виконувачка обовʼязків Луцького міського голови Катерина Шкльода.

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Що відомо про загиблого захисника?

Бондаренко Олександр Миколайович – український військовий, який народився 25 квітня 1982 року у Волинській області.

Захисник загинув 15 червня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Одрадне Волноваського району Донецької області.

Щиро співчуваю родині військовослужбовця. Розділяю біль важкої втрати, схиляю голову у глибокій скорботі,

– написала Шкльода.

Усі деталі щодо прощання та місця поховання наразі не повідомлялися.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Олександра Бондаренка. Світла пам'ять!

Кого ще втратила Україна?

На війні загинув молодий капітан Олександр Любарець. Український військовий був справжнім патріотом. Захисник мав велике серце та завжди був чесний. Йому було лише 23 роки.

На фронті загинув колишній співробітник ЦПК Віталій Цокур. Він працював юристом, а також заснував ГО "Осяжний обрій" і займався реформою СБУ. Ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну Віталій Цокур приєднався до лав територіальної оборони, а у перші дні війни захищав країну на фронті.

На фронті загинув старший сержант Ігор Никитенко, який воював ще з 2014 року. Він народився 19 червня 1995 року в селищі Яблунець Житомирської області. Український захисник брав участь у важких боях на Харківщині, Донеччині, Луганщині та Херсонщині.