Віддав життя за Україну: екскандидат в мери Кременчука загинув на фронті

У боях за Україну на Донеччині загинув командир розвідувального відділення, старший сержант Олександр Бортник. Захисник загинув в районі населеного пункту Желанне.

Відомо, що боєць був родом із Кременчуцької громади на Полтавщині. Чоловіку було 56 років.

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На фронті загинув Олександр Бортник

Олександр Бортник народився у селі Вільна Терешківка Кременчуцького району. Навчався у місцевому училищі, здобув професію тесляра-верстатника.

У 1986-1988-х роках він пройшов війну в Афганістані. Упродовж 1997-2003-х років перебував на посаді голови Кременчуцької Спілки ветеранів війни в Афганістані, а в 2010 балотувався у мери міста.

Захисник був активним учасником Євромайдану, про що повідомила на своїй сторінці у фейсбуці користувачка Наталія Дигдалович.

"Разом з нами він боронив гідність українців на барикадах Майдану кривавого 20 лютого, разом з нами зустрів ворога на східному кордоні у 2014-му і загинув обороняючи запорізьку землю", – зазначила вона.

Як розповів "Суспільному" речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін, життя бійця обірвалося 3 липня. Він зазнав мінно-вибухової травми у бою проти ворога на Донеччині. У Героя залишилися мати, дружина та четверо дітей – двоє синів і дві доньки.

У Департаменті повідомили, що об 11:00 12 липня прощання з Олександром Бортником відбудеться у кременчуцькому міському Палаці культури, о 12:00 – у Свято-Миколаївському соборі. О 13:00 відбудеться поховання на Свіштовському кладовищі.

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