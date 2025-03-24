На війні загинув "госпітальєр" Олександр "Боґуш" Олійник

Росія забрала життя ще одного українського захисника. Виконуючи свої службові обов'язки, на фронті загинув Олександр "Боґуш" Олійник.

Його життя обірвалося 19 березня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Медичний добровольчий батальйон "Госпітальєри".

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Що відомо про Олександра "Боґуша" Олійника

У "Госпітальєрах" кажуть, що Олександр приєднався до команди у 2023 році. А також зазначають, що він був інструктором навчального центру "Солом'янські котики".

У 2023 році Сашко став частиною нашої команди, навчав військових тактичної медицини, їздив на ротації та евакуював поранених. Сашко долучився до війська, захищав свободу та незалежність України, рятував життя побратимів та навчав цього інших,

– розповідають у добровольчому батальйоні.

Там додають, що український захисник був вмотивованою, чесною та порядною людиною. Після вишколу батальйону він приєднався до "Госпітальєрів", а згодом і сам долучився до Збройних Сил України.

З Олександром "Боґушем" Олійником попрощаються 25 березня о 13:00 у крематорії на Байковому кладовищі в Києві.

Нагадаємо, що раніше на фронті також загинув поет і бойовий медик Володимир Воліков. Чоловік служив у ЗСУ на сході України з перших днів повномасштабного вторгнення.