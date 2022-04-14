Олександр Божков став новим депутатом від "Слуги народу" замість Миколи Сольського

Олександр Божков став новим депутатом від "Слуги народу". Він замінить Миколу Сольського, який зараз обіймає пост міністра аграрної політики.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. Центральна виборча комісія визнала Олександра Божкова обраним народним депутатом України ще 31 березня 2022 року.

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Про це, що фракція "Слуга Народу" поповнилась новим депутатом повідомила й речниця "слуг" Юлія Палійчук. Вона зазначила, що Божков вже склав присягу народного депутата.

Що відомо про Божкова

Джерело: ЧЕСНО

Народився 30 липня 1988 року в Маріуполі Донецької області. Закінчив факультет міжнародних відносин у Київському міжнародному університеті.

Він був виконавчим продюсером ТОВ "Квартал 95".

Раніше обіймав посаду виконавчого продюсера Першого автомобільного каналу.

Був продюсером проєктів на ТРК Україна.

На парламентських виборах 2019 року кандидат у народні депутати від партії Слуга народу, № 141 у списку.

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