Суд узяв під варту ще одного фігуранти справи "Карфаген" – довірену особу "Канцлера"

Антикорупційне розслідування щодо діяльності резонансного злочинного угруповання вийшло на новий етап. Слідчі затримали та відправили за ґрати ключового юриста, який сприяв діяльності схеми.

Про це повідомляє пресслужба САП.

Що відомо про новий запобіжний захід для фігураНта справи "Карфаген"?

8 вересня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детективів НАБУ. Довірену особу керівника злочинної організації, відомого як "Канцлер", відправили під варту. Підозрюваним у справі виступає професійний адвокат Олександр Дидич.

Відомо, що Дидич був довіреною особою Сергія Кропиви, а також родичем – його дружина є сестрою "Канцлера".

Суд визначив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 15 мільйонів гривень. Термін дії ухвали встановлено до 2 листопада 2026 року.

Що відомо про операцію "Карфаген"?

Нагадаємо, 4 вересня НАБУ повідомило про спецоперацію, під час якої перевіряло можливу причетність посадовця Офісу генпрокурора до протиправної діяльності. В ОГП заявили про його відсторонення на період досудового розслідування, а вже наступного дня НАБУ повідомило про викриття злочинної організації, яку, за версією слідства, очолював цей посадовець.

За даними слідства, учасники схеми систематично отримували неправомірну вигоду від шахрайських колцентрів та легалізовували майно на десятки мільйонів гривень. Правоохоронці вважають, що один із керівників структурного підрозділу ОГП створив злочинну організацію у 2025 році та надалі керував її діяльністю. Наразі слідчі повідомили про викриття п'ятьох учасників схеми.

Згодом, 6 вересня, Вищий антикорупційний суд обрав співробітнику Офісу генпрокурора Сергію Кропиві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 120 мільйонів гривень.

Наступного дня, ВАКС обрав Єлизаветі Івахненко "Музі" запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 20 мільйонів гривень.