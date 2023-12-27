Оскарженню не підлягає: чи змінив суд запобіжний захід одіозному Дубінському

Печерський райсуд Києва 27 грудня ухвалив остаточне рішення щодо запобіжного заходу для Олександра Дубінського. Оскарженню воно не підлягає.

Дубінський залишатиметься у СІЗО. Рішення оскарженню не підлягає.

Зверніть увагу У СІЗО кажуть, що Дубінського ніхто не бив, і готують звернення до ДБР щодо адвокатів

Адвокат Дубінського просив змінити запобіжний захід на домашній арешт. Одіозному нардепу не надто хотілося перебувати у СІЗО. Як козир адвокат витягнув начебто побиття Дубінського у СІЗО. Заявили, що він отримав тілесні травми, й це призвело до порушення стану здоров'я.

Ба більше, адвокат надав результати медичного огляду Дубінського. Він заявив, що в одіозного нардепа перелом двох ребер та забій грудної клітини.

Чому Дубінський у СІЗО

Ще у листопаді 2023 року скандальний нардеп Дубінський отримав підозру у державній зраді. Повідомили, що він співпрацював з російськими спецслужбами. Зокрема, був їхнім агентством. У СБУ наголосили, що їм разом з ДБР вдалося зібрати усі необхідні докази державної зради з боку одіозного нардепа. Тим часом Дубінський повторює, що справу проти нього – начебто "сфальсифікували".