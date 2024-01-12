Олександр Харлов передав одеській лікарні унікальне обладнання, яке рятує життя

Заступник голови Одеської ОВА Олександр Харлов передав опіковому відділенню Одеської міської клінічної лікарні №10 від благодійних фондів "УНІЛЕКС" та "Милосердя Віктор" унікальне обладнання, яке вперше представлено в Україні. Відбулося це з огляду на виконання доручення голови області Олега Кіпера.

Відтак Одещина стала першим регіоном в Україні, де зʼявилися супер-технологічні ліжка для лікування пацієнтів з опіковою травмою.

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З початку повномасштабного вторгнення в Одесі, через обстріли російських терористів, кількість випадків опікових травм за останні два роки зросла у майже два з половиною рази. Опікове відділення Одеської міської клінічної лікарні №10 врятувало та продовжує рятувати сотні життів як одеситів, так і пацієнтів з області.

Олександр Харлов зазначив, що передане обладнання дозволяє покращити якість надання медичної допомоги при опіковій травмі та комфортність перебування, знизити кількість ускладнень, інфікування ран та виникнення пролежнів. Йдеться про ліжка для лікування пацієнтів з опіковою травмою з флюідизованим повітрям PEARLS. Ця подія стала можлива завдяки сприяння голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

Багато людей нині отримують опіки внаслідок російських обстрілів. Це не тільки військові, але й цивільні люди, діти. Не забуваємо й про фактор звичайних побутових пожеж. Нам важливо не тільки зберегти кожне життя, але й забезпечити максимально безболісне та швидке одужання наших людей та полегшити роботу лікарям. Ці ліжка та інше обладнання дуже необхідні,

– додав Олександр Харлов.

Головний лікар Одеської міської клінічної лікарні №10 Денис Себов розповів, що посилення ресурсу комбустіологічної служби закладу дуже важливе та актуальне. Та висловив щиру подяку від усього колективу лікарні очільнику Одеської ОВА Олегу Кіперу та благодійникам за сприяння отриманню новітнього сучасного обладнання – ліжок з флюідизованим повітрям.

"Ці ліжка дозволять максимально уникнути ускладнення опікових поверхонь та пролежнів, а надані реанімаційні візки та каталки дозволять закладу організувати екстрену медичну допомогу на території всього закладу та забезпечити якість медичної допомоги належного рівня у відповідності до існуючих міжнародних медико-технологічних стандартів", – додав Себов.

Одеська міська клінічна лікарня №10 отримала унікальне обладнання/ Дивіться фото:

Унікальне обладнання, яке отримала Одеська міська клінічна лікарня №10, вже не перший важливий крок до покращення рівня обслуговування у лікарнях Одещини командою Одеської ОВА. Так в грудні 2023 року заступник голови Одеської обласної військової адміністрації Олександр Олександрович Харлов разом з заступником директора Департаменту охорони здоровʼя ОВА Оксаною Рокунець-Сорочан відкрили нову кисневу станцію на території Овідіопольській лікарні, Овідіопольської селищної ради.

Олександр Харлов зазначив, що завдяки отриманому обладнанню пацієнти хворі на ковід, пневмонію, та інші захворювання, які вражають дихальні шляхи, зможуть отримати швидку та високоякісну медичну допомогу.