Почніть нарешті діяти, – "Калина" оприлюднив причини смерті закатованого в полоні азовця Іщенка

Відповідно до результатів розтину, судово-медичний експерт з'ясував, що український полонений Олександр Іщенко, який був водієм у полку "Азов", помер у СІЗО Ростова-на-Дону через "закриту тупу травму грудної клітки внаслідок контакту з тупим предметом".

Про це повідомив заступник командира бригади "Азов" Святослав Паламар з позивним "Калина".

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Причини смерті Олександра Іщенка

"Підтверджено факт чергового жорстокого вбивства українського військовополоненого", – написав Святослав Паламар 7 серпня у своєму фейсбуці.

Він додав документ з погодження пані Олени, дружини закатованого Іщенка Олександра Олександровича, який мобілізувався в "Азов" 27 лютого 2022 року.

За його словами, це не просто ще одне цинічне порушення росіянами Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Це, як зазначив Паламар, "удар по людській честі й гідності, по міжнародному праву, по тим принципам та цінностям, які ми відстоюємо на фронті".

Згідно з результатами розтину, які опублікував Паламар, множинні переломи ребер, шок та закрита тупа травма грудної клітки через "контакт з тупим предметом" призвели до смерті українського захисника Олександра Іщенка в російському полоні в СІЗО.



Азовець Олександр Іщенко помер в російському полоні / Фото "Калини"



Судмедексперт з'ясував причину смерті Олександра Іщенка / Фото "Калини"

"Калина" звернувся до кожного українського високопосадовця, дипломата та правозахисника, до усіх, "хто має голос та вплив на міжнародній арені: в ООН, Раді Європи та на інших світових майданчиках".

Пані та панове, поки військові продовжують, ризикуючи своїм життям, захищати Україну на фронті, ви повинні робити все, щоб наші полонені повернулись до рідних цілими і здоровими. Це ваш обовʼязок. Почніть нарешті діяти. Від ваших дій залежать життя наших воїнів. Від ваших голосів та від вашої рішучості сьогодні залежить, чи збільшиться цей кривавий список закатованих українських полонених, і чи понесуть відповідальність кати та вбивці,

– звернувся він.