Україна виробляє снарядів у рази більше, ніж за 2022 рік, водночас є важлива деталь

Олександр Камишін заявив, що Україна суттєво наростила виробництво снарядів. Водночас це не означає, що ми зможемо відмовитися від допомоги Заходу.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Камишін повідомив, що можливості вітчизняного ОПК суттєво зростає. Про це свідчать конкретні цифри.

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Що стосується можливостей вітчизняного ОПК, то ми значно зростаємо. А якщо говорити, наприклад, про снаряди, то нині ми виробляємо їх у рази більше, ніж за весь минулий рік. Але це в будь-якому разі досить далеко від того, скільки нам потрібно,

– мовиться у повідомленні.

Водночас Україна не зможе відмовитися від допомоги Заходу. Наразі триває найбільша війна поколінь. І снарядів використовують дуже багато.

Яка ситуація з виробництвом дронів в Україні

Також Камишін прокоментував, яка ситуація в Україні з виробництвом дронів. Він запевнив, що Україна вже виробляє їх тисячами одиниць. До кінця року Україна сподівається вийти на статистику, яка вражає. Мовиться про десятки тисяч за місяць. Загалом Камишін наголосив, що він задоволений результатом. Бо тут ситуація навіть краще, аніж у сфері боєприпасів і бойової зброї.