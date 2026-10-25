Понад два роки вважався зниклим безвісти: на фронті загинув 24-річний Олександр Копитюк

На Куп'янському напрямку загинув 24-річний військовослужбовець із Волині Олександр Копитюк. Захисник понад два роки вважався зниклим безвісти.

Трагічну звістку повідомили у Колківській селищній територіальній громаді Луцького району.

Що відомо про загиблого воїна

Олександр Копитюк мешкав у селі Чорниж. Хлопець став на захист України після початку повномасштабного вторгнення Росії. Він ніс службу у званні солдата на посаді помічника гранатометника аеромобільного відділення.

Свій останній бій 24-річний військовий прийняв 30 липня 2024 року поблизу населеного пункту Піщане Куп'янського району Харківської області.

У громаді зазначили, що воїн загинув під час виконання бойового завдання, стримуючи штурмові дії російських окупантів.

Він до останнього подиху залишався вірним військовій присязі, виявивши стійкість і мужність у бою за нашу свободу та незалежність,

– наголосили в селищній раді.

Удома на звістку про сина понад два роки чекала його мати.

Про дату зустрічі кортежу з тілом загиблого та чин поховання в громаді обіцяють повідомити додатково.

Раніше стало відомо про загибель на фронті відомого спелеолога з Тернопільщини Бориса Гори. У 1990-х роках він заснував туристичний клуб "Кристал" при організації "Пласт", де навчав молодь і організовував походи. Згодом чоловік оселився в селі Залісся на Тернопільщині, неподалік печери Млинки. Він облаштував спелеобазу, працював гідом, організовував сплави Дністром і займався волонтерством.

Борис Гора зробив значний внесок у розвиток туризму в регіоні та підготував сотні інструкторів. Після початку повномасштабного вторгнення він долучився до захисту України.