Понад рік вважався зниклим безвісти: на фронті загинув захисник з Одещини Олександр Кожокар

На щиті на рідну Одещину повернувся 33-річний Олександр Кожокар. Захисник понад рік вважався зниклим безвісти.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Петропавлівську ОТГ Білгород-Дністровського району. Олександр Кожокар загинув у Запорізькій області.

Дивіться також На Бахмутському напрямку загинув 25-річний боєць з Івано-Франківщини Віталій В'юнник

Понад рік захисник вважався безвісти зниклим

На рідну Одещину на щиті повернувся 33-річний Олександр Кожокар. Захисник понад рік вважався зниклим безвісти на Запорізькому напрямку.

Олександр Кожокар став на захист держави восени 2023 року. Як пише місцеве видання "Махала", чоловік народився у сім'ї вчительки та фермера, згодом закінчив автодорожний технікум. Після здобуття освіти Олександр працював будівельником в місті Одеса разом з братом Ігорем. 9 вересня 2023 року чоловік вирішив добровільно долучитися до війська і пішов до військкомату.

Захисника за кілька днів мобілізували й відправили на навчання. Пізніше Олександр Кожокар відправився давати відсіч окупантам на Запорізькому напрямку.

4 листопада 2023 року Олександр виконував бойове завдання біля села Вербове Пологівського району на Запоріжжі. Під час ворожого обстрілу захисник отримав серйозне поранення. Побратими намагалися евакуювати Олександра з поля бою, але російська армія знову почала нищівний обстріл, а після – окупувала населений пункт.

Востаннє побратими бачили Олександра живим, тому батьки сподівалися, що їхній син вижив і перебуває у полоні. На жаль, нині стало відомо, що захисник загинув. Його тіло повернулося на рідну Одещину під час обміну тілами загиблих оборонців. У мережі повідомляють, що разом з Олександром був його військовий квиток, тому фахівцям швидко вдалося підтвердити особистість Героя за допомогою ДНК-експертизи.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Олександра Кожокара. Вічна та світла пам'ять!

Поховають захисника на рідній Одещині найближчим часом. Про дату та місце поховання буде повідомлено згодом.