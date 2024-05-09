"Велике будівництво", зернова угода в Стамбулі та скандали: біографія Олександра Кубракова

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9 травня Верховна Рада 272 голосами "за" звільнила з посади віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова.

Звільнення одного з найбільш медійних міністрів, попри деякі обережні чутки та повідомлення про розмови на високих тонах у стінах Ради в березні 2024-го між Кубраковим, нардепом Мотовиловцем і спікером Стефанчуком, стала несподіванкою. Навіть для Кубракова, принаймні він так дав зрозуміти.

У себе в фейсбук-сторінці він написав, що керівництво фракції "Слуга Народу" та очільник уряду Денис Шмигаль це рішення з ним не обговорювали. Ба більше, він не був запрошений на засідання фракції та профільного комітету (який, до речі, відставку міністра підтримав на ранковому засіданні).

А поки суспільство чекає офіційних пояснень, 24 Канал нагадує основні моменти з біографії Олександра Кубракова.

До теми Олександра Кубракова звільнили з посади віцепрем'єра

Критика в Раді: як звільняли Кубракова

Під час голосування парламенту 9 травня самого віцепрем'єра, як і прем'єр-міністра не було в залі. То ж Кубраков не почув розгромну критику та формулювання, які точно не варто додавати до резюме, якщо плануєш і надалі будувати політичну кар’єру.

Нові виклики, зумовлені повномасштабним вторгненням, вимагають здійснення системної, передбачуваної та спрямованої на результат регіональної політики. Проте політика, яка здійснюється сьогодні міністерством в частині регіональної політики, перебуває в критичному стані,

– безжальні та образливі для Кубракова формулювання в пояснювальній записці щодо представлення на звільнення міністра.

Проте з Кабміну Кубракова можуть і не звільнити, його можуть лише понизити в посаді. У Раді говорять, що хочуть поділити питання інфраструктури та регіональної політики, якими займається Кубраков, між двома міністерствами. Як це поєднується з оголошеними планами про скорочення міністерств та чиновництва – невідомо.

Попри скандальність звільнення Кубраков заявив, що залишається лояльним та готовий звітувати про свою роботу перед владою та суспільством.

Завжди готовий до відкритого діалогу та детального звіту щодо роботи Міністерства за всіма напрямками у моїй відповідальності,

– реакція Олександра Кубракова на власне звільнення 9 травня.



Олександр Кубраков готовий звітувати про свою роботу / Фото з фейсбук-сторінки політика

Біографія Олександра Кубракова

Олександр Кубраков народився 20 серпня 1982 року в шахтарському містечку Першотравенськ, що належить до Дніпропетровської області, але історично вважається частиною Донбасу. На відміну від більшості однолітків обрав не типову кар'єру робітника місцевих шахт чи заводів, а поїхав до Києва.

Здобував вищу освіту майбутній чиновник у престижному виші, що є кузнею для економічної еліти України – Київському Національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана.

У 2004 році Кубраков отримав диплом маркетолога. Крім того, він закінчив короткотермінову програму у Harvard Kennedy School.

Ще під час навчання Олександр Кубраков працював економістом відділу маркетингу Департаменту роботи з пластиковими картками Акціонерного комерційного банку "Правекс-банк". Тоді ця установа належала Леоніду Черновецькому.

Після отримання диплома Кубраков й надалі працював за фахом та проявив себе як професіонал. Він був частиною великих маркетингових проєктів. Зокрема, як маркетолог компанії "Пріоком" працював з "Укртелекомом", банком "Фінанси та Кредит", згодом перейшов на позицію начальника управління стратегічного маркетингу в телекомунікаційному гіганті "Київстар". Також обіймав посади начальника відділу з моніторингу ринку та відділу маркетингу фіксованого бізнесу компанії.

Мабуть, найвідомішим проєктом Кубракова у "Київстарі" став "Домашній інтернет".



Олександр Кубраков / Фото з фейсбуку політика

У 2011 році Кубраков був радником тодішнього голови КМДА регіонала Олександра Попова, якого поставили замість Черновецького. У КМДА Кубраков показав свою фаховість та незамінність, а тому без проблем "перейшов у спадок" від Попова команді нового мера столиці України – Віталія Кличка.

З 2014 по 2016 рік Кубраков очолював дирекцію з управління проєктами транспортної інфраструктури Комунального підприємства виконавчого органу КМДА "Київське інвестиційне агентство".

Кубраков опікувався розробкою і такою болючою для столиці темою як транспортна стратегія міста – проєкту, який розроблявся разом зі Світовим Банком та потребував комунікації на міжнародному рівні. Також він був керівником проєктного офісу в Міністерстві юстиції.

З 2016 по 2019 рік Олександр Кубраков перебував на посаді заступника директора, а згодом став директором ТОВ "Місто для людей", був радником мера Києва Віталія Кличка в IT-сфері, а також співпрацював з Офісом ефективного управління (ВRDO) Олексія Гончарука (майбутнього прем'єра), де був куратором IT-сектору.



Кубраков та Гончарук на спільному фото / Фото з фейсбук-сторінки політика

У 2019 році Кубраков вирішив піти у велику політику та долучився до нового проєкту, що збирався навколо популярного Володимира Зеленського. Той мав надзвичайну харизму та ще більшу популярність, проте не мав політичного досвіду та команди. Її довелося набирати ледь не в пожежному порядку. Президенту відверто пощастило, що разом з весільними фотографами до лав нової партії потрапили й профі. Кубраков належав саме до останніх.

Член команди Зеленського та "Велике будівництво"

Київський чиновник з команди Кличка отримав високий 30 номер у партійних списках і у 2019 році став частиною пропрезидентської монобільшості. У парламенті Кубраков був членом Комітету Верховної Ради з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та АР Крим, міста Севастополя, національних меншин та міжнаціональних відносин.

Тоді Кубраков показав себе як цінний актив команди президента, а тому його швидко "перекинули" на новий напрямок.

У листопаді 2019 року народного депутата призначили керманичем "Автодору", не чекаючи поки він складе депутатський мандат. Так Олександр Кубраков став одним з облич нової надамбітної програми президента Зеленського – "Велике будівництво". Іншим куратором проєкту був ще один уродженець Дніпропетровщини – заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко.



Тимошенко (зліва), Зеленський та Кубраков / Фото з фейсбук-сторінки політика

У 2021 році Кубраков пішов на підвищення: у травні його було призначено міністром інфраструктури в уряді Дениса Шмигаля замість Владислава Криклія. У новій для себе якості Кубраков залишився частиною "Великого будівництва", але взяв на себе ще більше надважливих проєктів, зокрема займався реалізацією Угоди про спільний авіаційний простір між Україною та ЄС ("Відкрите небо"), "Держава в смартфоні" тощо.



Кубраков та Зеленський під час "Великого будівництва" / Фото з фейсбук-сторінки політика

Міністр на війні та "зернова угода" в Стамбулі

З початком повномасштабної війни роль Кубракова змінилась, проте не його важливість як організатора логістики та комунікатора. Чиновник відіграв важливу роль у переговорах у Стамбулі по "зерновій угоді" та відновленню українського експорту, входив до робочої групи проєкту "Відкритий кордон", а також був членом Ставки Верховного Головнокомандувача (з 17 листопада 2022 року).



Кубраков у Стамбулі разом з Ердоганом та Гуттерешем / Фото Getty

1 грудня 2022 року Кубраков отримав нове призначення та став віцепрем'єр-міністром з відновлення України – Міністром розвитку громад, територій та інфраструктури. В умовах воєнного часу Кубраков та його міністерство зіткнулося з численними кризами та викликами. Крім тих, що безпосередньо пов'язані з російської агресією, це були й також проблеми на західних кордонах, зокрема блокада з боку Польщі.

Також Кубраков брав участь у переговорах та відповідав за українську частину реалізації роботи нових логістичних шляхів.

З травня 2021 року політик очолював Міністерство інфраструктури України. З перших днів війни до наших обовʼязків у галузі транспорту та пошти додалися військова логістика, відновлення житла та муніципальної інфраструктури.

У грудні 2022 року Верховна Рада прийняла рішення про моє призначення Віце-прем’єр-міністром з відновлення України та міністром нового, об'єднаного міністерства. За підтримки Президента України Володимира Зеленського нам вдалося запустити ряд важливих для держави ініціатив та проєктів. Щодо голосування за даний проект постанови Верховною Радою – за 5 років спільної роботи ми пройшли великий шлях. З абсолютною більшістю – шлях в одному напрямку…

– Олександр Кубраков у соцмережах звітує про свою роботу після звільнення.

Скандали навколо Олександра Кубракова та його міністерства

Традиційно для української політики, Кубраков не уникнув гучних скандалів.

Ще у 2020 році голова "Укравтодору" став героєм розслідування Bihus.Info про корупцію на "Великому будівництві". Утім, тоді чиновнику вдалося "відбитися" шляхом зустрічних звинувачень журналістів у "джинсі". То ж виправдовуватись вже довелося Денису Бігусу.

У лютому 2022 року міністерство Кубракова також звинувачували у відновленні корупційних поборів з моряків, проте з початком повномасштабного вторгнення Росії про цю історію швидко забули.

У 2023 році НАБУ та САП викрили діяльність організованого злочинного угрупування з розкрадання бюджетних коштів, до складу якого входив заступник міністра – Василь Лозинський.

У квітні 2024 року депутати захотіли вислухати пояснення Кубракова з приводу відновлення зруйнованої російськими ракетами Трипільської ТЕС у Київській області. Проте міністр проігнорував "виклик", пославшись на участь у Конгресі місцевої та регіональної влади.

Втім, провини Кубракова в тому, що росіяни – варвари, точно не має, тому реальні причини мають бути дещо інші. Сам Кубраков заявив, що "кожен приймає рішення відповідно до своїх переконань і несе за це відповідальність".