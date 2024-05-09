Шмигаль зі мною це рішення не обговорював, – Кубраков про своє звільнення

Верховна Рада 9 травня проголосувала за звільнення віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Напередодні на відповідний проєкт постанови відреагував сам Олександр Кубраков.

Так, Кубраков заявив, що керівництво фракції та очільник Уряду Денис Шмигаль не обговорювали з ним рішення про звільнення. Також зазначив, що на засідання фракції та профільного комітету не був запрошений.

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Кубраков відреагував на звільнення

Напередодні голосування парламенту Кубраков заявив, що завжди готовий до відкритого діалогу та детального звіту щодо роботи Міністерства за всіма напрямками у його відповідальності.

Керівництво фракції та очільник Уряду Денис Шмигаль зі мною це рішення не обговорювали. На засідання фракції та профільного комітету не був запрошений,

– написав він у фейсбуці.

Також нагадав, що з травня 2021 року очолював Міністерство інфраструктури України. З перших днів війни до обов'язків у галузі транспорту та пошти додалися військова логістика, відновлення житла й муніципальної інфраструктури.

Вже у грудні 2022 року Рада прийняла рішення про призначення Кубракова віцепрем'єр-міністром з відновлення України та міністром нового, об'єднаного міністерства. Уже колишній міністр зазначив, що за підтримки президента Володимира Зеленського вдалося запустити ряд важливих для держави ініціатив та проєктів.

Щодо голосування за даний проєкт постанови Верховною Радою — за 5 років спільної роботи ми пройшли великий шлях. З абсолютною більшістю — шлях в одному напрямку. Кожен приймає рішення відповідно до своїх переконань і несе за це відповідальність,

– підкреслив Кубраков.