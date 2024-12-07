Виконувач обов'язки мера Чернігова подав у відставку: що стало причиною

Секретар міськради Чернігова Олександр Ломако, який також виконував обов'язки міського голови, подав у відставку. Про таке рішення Ломако заявив у суботу, 7 грудня.

За словами виконувача обов'язки мера Чернігова, причиною такого рішення став конфлікт з керівниками військових адміністрацій. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Чернігівської міської ради.

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Яка причина відставки Ломако

Ломако заявив, що чиновники з військових адміністрацій за вказівкою згори взяли місто в заручники та вимагають відставки виконувача обов'язки мера Чернігова.

Вони взяли місто в облогу. Я цю облогу маю зняти. Якщо ціна – моя посада, я цю ціну заплачу,

– заявив Ломако.

Що відомо про Олександра Ломако

Уродженець Чернігівщини Ломако був зареєстрований як приватний підприємець та займався телевізійною діяльністю.

У 2015 – 2020 роках працював заступником міського голови Чернігова Владислава Атрошенка. У 2020 році його обрали депутатом до міської ради та призначили на посаду секретаря Чернігівської міськради.

У лютому 2023 року Олександра Ломако призначили виконувачем обов'язки мера Чернігова замість Владислава Атрошенка, якого суд відсторонив від посади.