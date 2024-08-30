Привітав з днем народження: Путін до 70-річчя Лукашенка вручив йому найвищий орден Росії

Алєксандр Лукашенко 30 серпня відзначає свій 70-й день народження. Самопроголошеного президента Білорусі вже встиг привітати його найкращий друг Владімір Путін.

Російський диктатор вручив білоруському найвищу нагороду країни-агресорки – орден Святого апостола Андрія Первозванного. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Лукашенко отримав від Путіна найвищу нагороду Росії

В офіційному привітанні Путін сказав, що Лукашенко "здобув високий авторитет як справжній патріот своєї країни, який послідовно обстоює її інтереси на міжнародній арені", а також як "мудрий політик, здатний приймати виважені, далекоглядні рішення навіть у найпростіших ситуаціях".

Також російський диктатор наголосив, що "важко переоцінити" особистий внесок Лукашенка у розвиток "дружніх російсько-білоруських зв'язків", у "побудову та зміцнення інститутів Союзної держави", а також у "просування взаємовигідних інтеграційних процесів на євразійському просторі".

Щиро дорожу нашими добрими товариськими відносинами, які повною мірою пройшли перевірку часом, і, звісно, ​​впевнений, що спільними зусиллями ми й надалі робитимемо все можливе для нарощування плідної російсько-білоруської співпраці,

– написав Путін.

Окрім того, на сайті президента Росії з'явився указ про нагородження Лукашенка найвищим орденом Росії, особисто підписаним Путіним. В документа мовиться, що орден вручено за "великий особистий внесок в ефективну діяльність Союзної держави, розвиток стратегічного партнерства та дружніх зв'язків між Москвою й Мінськом".



Указ про вручення найвищої нагороди Лукашенку / Фото з російських ЗМІ

До слова, Алєксандр Лукашенко також робив заяву, що нібито йому пропонують "плюнути на Росію" і воювати проти країни-агресорки з Україною. За словами самопроголошеного президента, прийняти їх Білорусь не може "на 99%".