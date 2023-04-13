Лукавий кріпак, який намагається викрутитися: яку гру веде Лукашенко і що на нього чекає

Алєксандр Лукашенко не в найкращому становищі. Він, як вуж на сковорідці, намагається викрутитися перед своїм кремлівським господарем Путіним. Бо для самопроголошеного президента Білорусі найголовніше – не вводити війська у війну.

Про це в ефірі 24 Каналу відзначив російський опозиційний журналіст і відеоблогер Гліб П'яних. Він пояснив, з великою долею ймовірності білоруські військові відмовляться виконувати наказ, якщо Лукашенко все ж наважиться це зробити.

Дивіться також Відчувають наближення контрнаступу ЗСУ: у Білорусі закликали оголосити перемир'я в Україні

"Може навіть Шойгу доведеться знімати російські війська з фронту, щоб утихомирити білоруських військових. Тому Лукашенко викручується", – відзначив він.

Важлива заява

Опозиційний журналіст наголосив на іншому – заяві, яку Лукашенко зробив декілька днів тому. Стосується вона ядерної зброї. Мовляв, її треба усю зібрати і знищити.

"Це настільки проти Путіна. Це ж його остання лякалка. І тут кращий друг каже, що треба знищити ядерку", – відзначив спікер.

Гліб П'яних про заяви Алєксандра Лукашенка: дивитись відео

Доля Лукашенка

Хоч Лукашенко й намагається всидіти на декількох стільцях одночасно, та це в нього не вдасться, впевнений журналіст. Оскільки він визнаний у всьому світі узурпатором влади і єдиний його правильний крок – втеча. Наприклад, до Саудівської Аравії, де, за словами спікера, в нього є збережені гроші.

Не знаю, що йому заважає втекти. Жодної честі бути президентом Білорусі вже не залишилося, бо він не президент. Він просто васал, під чоботом у Шойгу та Путіна. Він може втекти і зробити якісь заяви, але виправитися – ні. Хто його сховає? Китай – ні. Шейхи – будуть раді тільки його грошам,

– резюмував Гліб П'яних.

Політика Лукашенка: останнє