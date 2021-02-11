Коли Лукашенко піде: самопроголошений президент назвав умови своєї відставки

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, попри більш ніж піврічні акції протесту, залишається на посаді. Проте сам політик не відкидає, що з президентством він таки попрощається. Лукашенко навіть назвав умови, коли це стане можливим.

Лукашенко порозмірковував на тему свого відходу від влади під час виступу на Всебілоруських народних зборах.

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У країні – мир, порядок, ніяких протестних дій, не перевертати країну, висловлювати свою думку у межах закону,

– описав свої вимоги Лукашенко.

Всебілоруські народні збори мають виступити стабілізатором

Самопроголошений глава держави переконаний, що саме Всебілоруські народні збори мають стабілізатором у складний час. Також цьому органу необхідно передати конституційні повноваження. За словами Лукашенка, саме збори стануть "парасолькою для всієї країни у перехідний період".

Лукашенко анонсував проведення референдуму

Важливо, що під час свого виступу Лукашенко також анонсував референдум щодо нової конституції країни. Ймовірно, що волевиявлення організують на початку 2022 року. До цього часу активно займуться підготовкою проєктів.