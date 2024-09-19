"Гарант" безпеки: білоруський опозиціонер пояснив заяву Лукашенка про третю світову війну

Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко заявив, що напад на його країну стане початком третьої світової війни. Однак подібні слова він повторює вже не вперше і все задля вдоволення власного его та показу своєї важливості.

Таку думку 24 Каналу висловив білоруський опозиціонер Павло Латушко, зауваживши, що слова Лукашенка світ абсолютно не лякають. Тезис розрахований лише на підтримку Кремля.

Заява Лукашенка про третю світову війну

Білоруський опозиціонер пояснив, що самопроголошений президент часто висловлюється у подібний спосіб для білоруського народу. Буцімто лише він є "гарантом" миру та безпеки для білорусів.

Однак тут Лукашенка захопила манія величі, він намагається дати публічне посилання не лише народу, а й самому собі. Задоволення власних потреб для нього є пріоритетом і в такий спосіб він намагається привернути до себе увагу.

От настільки він "важливий" в світовій історії, що через те, що відбудеться напад, придуманий ним, на територію Білорусі призведе до третьої світової. Ніхто досі з експертів не може дати реального обґрунтування подібного тезису. А принципі, хто ж збирається напасти на Білорусь?,

– пояснив Латушко.

За словами білоруського опозиціонера, це якраз НАТО вважає Білорусь загрозою, тобто як територію, якою може скористатись Росія для агресії. Світ вже втомився коментувати заяви Лукашенка, які весь час повторюються та звик до них.

Єдиною ціллю таких заяв самопроголошеного президента – продаж їх Кремлю. Лукашенко намагається довести Владіміру Путіну, що для їх дружніх держав Захід становить загрозу. Саме тому він проводить навчання в своїй країні та передислоковує туди-сюди свої війська біля кордону з Україною. Однак ні на що більше він не погодиться, а саме ввести свої війська в Україну для підтримки російської агресії.

"Ймовірно, що брехливий тезис купує Кремль. Адже в іншому випадку російські пропагандисти не залишили від Лукашенка б "сухої нитки", тому що видно, що такі заяви є неправдою та не мають підтвердження", – додав Латушко.

Зауважте! Директор Інституту світової політики Євген Магда вважає, що Лукашенко зараз вступив у боротьбу, аби провести вибори в Білорусі в лютому 2025 року. Усі його дії спрямовані на те, щоб їх перемогти та не втратити підтримку Росії.