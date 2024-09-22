Лукашенко зустрівся з Пушиліним: МЗС України попередило Мінськ про наслідки
Джерело:МЗС України
Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко 19 вересня зустрівся із ватажком терористичного угруповання "ДНР" Дєнісом Пушиліним. Ця зустріч може мати негативні наслідки для так званого білоруського очільника
Про це йдеться в офіційній заяві Міністерства закордонних справ України. Там також рішуче засудили зустріч Лукашенка і Пушиліна у Мінську.
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Як відреагували в МЗС на зустріч Лукашенка і Пушиліна
У МЗС наголосили, що проведення "офіційної" зустрічі Алєксандра Лукашенка з представником російської окупаційної влади на тимчасово окупованій частині території Донецької області України Дєнісом Пушиліним – це черговий прояв зневаги Республіки Білорусь до суверенітету та територіальної цілісності України.
Ця зустріч є ще одним підтвердженням, що позиція теперішньої влади Білорусі щодо суверенітету та територіальної цілісності України продиктована виключно вказівками Кремля та не має нічого спільного ані з міжнародним правом, ані з міжнародними зобов’язаннями Республіки Білорусь,
– мовиться у заяві.
У міністерстві наголосили, що Україна відкидає лицемірну риторику Лукашенка щодо "принципів" співпраці з тимчасово окупованими територіями України та вважає її черговим свідченням підтримки загарбницької війни проти нашої держави.
"Закликаємо білоруський народ усвідомити, що на тлі неодноразових контактів посадових осіб Білорусі з російськими маріонетками з наших тимчасово окупованих територій постійні заяви Алєксандра Лукашенка про його "теплі почуття" до "братнього українського народу" звучать як насмішка, а його практичні дії руйнують принципи добросусідства і взаємної поваги, на яких будувалися відносини між українським та білоруським народами", – наголосили у МЗС.
Там також підкреслили, що ці недружні дії політичного керівництва Білорусі не можуть залишитися без належного реагування і матимуть негативні наслідки для українсько-білоруських відносин.
До слова, під час зустрічі Алєксандр Лукашенко пообіцяв Дєнісу Пушиліну сепаратистів співпрацювати з так званою "ДНР", "абсолютно не порушуючи жодних міжнародних норм". Він також цинічно заявив, що Білорусь співпрацювала з Донецькою областю, "коли та була в складі України", тому готовий робити це і далі.