Справа мера Полтави: прокуратура наполягає на триманні під вартою та відстороненні

Наприкінці грудня Олександру Мамаю повідомили про підозру щодо несанкціонованого поширення інформації про розміщення підозділів ЗСУ. Наразі прокуратура наполягає на триманні мера Полтави під вартою.

Суд має обрати Олександру Мамаю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це на брифінгу заявив прокурор області Антон Столітній.

До теми СБУ повідомила про підозру меру Полтави Олександру Мамаю

Тримання під вартою – "безальтернативна вимога закону"

За словами Столітнього, про тримання під вартою мера Полтави прокуратура проситиме суд на підставі шостої частини статті 176 Кримінального процесуального кодексу України. Адже відповідно до неї, до особи, яка підозрюється за статтею 114-2 Кримінального кодексу застосовується саме такий запобіжний захід.

Тобто, це безальтернативна вимога закону,

– підкреслив прокурор.

Також Столітній зазначив, що прокуратура вже погодила клопотання слідчого про відсторонення Мамая з посади на два місяці. Втім, цей термін можуть продовжити у майбутньому.

Обидва клопотання вже вручили підозрюваному та направили на розгляд до Октябрського районного суду Полтави. Наразі один зі слідчих суддів заявив про самовідвід, зазначив прокурор.

Що відомо про справу Олександра Мамая