Воїн, якого пам'ятатимуть навіки: все, що відомо про Героя України Олександра Мацієвського

СБУ встановила особу українського захисника, якого розстріляли російські окупанти, знявши це на відео. Ним виявився військовослужбовець Олександр Мацієвський. Згодом глава нашої держави надав йому звання Героя України.

В історію цей військовий уже увійшов як незламний велет духу, що в останні секунди свого життя ворогу в обличчя, просто-таки перед розстрілом промовив "Слава Україні". На цей клич відгукнулися мільйони та згодом сам президент посмертно надав захиснику звання Героя України. Власне, усе, що відомо про Мацієвського Олександра Ігоровича, читайте в цьому матеріалі 24 Каналу.

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Як загинув Мацієвський та як встановили його особу

Розпочати слід з того, що Мацієвський був снайпером 163-го батальйону 119-ї окремої бригади ТрО Чернігівської області. Розпочав він службу в ЗСУ у перші тижні після початку великого вторгнення – себто у березня 2022 року.

Від кінця грудня його вважали зниклим безвісти, однак на початку березня уже цього року в мережі з'явилося відео, яке підтвердило, що російські окупанти забрали життя військового, розстрілявши його.

Окрім того, в лютому 2023 року відбувся масштабний обмін, в рамках якого, зокрема, повернули в Україну тіло вбитого Олександра Мацієвського. Варто сказати, що "зник він безвісти" поблизу населеного пункту Красна Гора в Донецькій області, що неподалік від Бахмута.

Мацієвський в останні секунди перед розстрілом та на блокпості

Силовикам вдалось встановити особу захисника завдяки пластиру над лівою бровою, що свідчить про забій у цьому місці. Разом з тим, як зазначив журналіст Юрій Бутусов, на плечі воїна можна побачити зелений шеврон ЗСУ. Його подарував Мацієвському командир взводу.

Однак остаточно пересвідчитись, що це саме він, допомогла медична експертиза тіла воїна. Вона встановила, що сліди від куль саме в тих місцях, куди, як зрозуміло з відео, цілили окупанти.



Загиблий Герой України Олександр Мацієвський / Фото СБУ

Ймовірно, загинув Олександр Мацієвський 30 грудня, перебуваючи в роті вогневої підтримки на посаді снайпера. Його підрозділ викликали до Соледара на виконання завдання. Власне, захисники повинні були вийти у неконтрольовану зону, закріпитись та втримати лісопосадку, щоб прикрити напрямок, на якому вже не було військ ЗСУ. Росіяни підступали, але інформації щодо розташування ворога у підрозділу не було. Водночас Мацієвський з побратимами мав діяти швидко, аби врятувати війська ЗСУ у Соледарі.

Що саме трапилось на полі бою – невідомо.

Очевидно, відео було зняте вже після того, як за невідомих обставин Олександр Мацієвський був захоплений у полон, оскільки ніякого спорядження на ньому на відео не було,

– написав журналіст Бутусов.

Воїн народився в Молдові

Це дуже цікаво, однак місце народження Мацієвського розташоване не в Україні, а – Молдові. Прийшов на цей світ майбутній герой 10 травня 1980 року в Кишиневі, що є столицею країни. Лише у 2008 році він переїхав з родиною до міста Ніжина в Чернівські області, де проживає його мама.

Важливо, що до 24 лютого 2022 року Олександр не мав досвіду військової служби, тому відправився захищати Україну як доброволець.

Я побачила, як загинув мій син… Ви розумієте. Це важко. І характер мого сина – стійкого, не зламного... Він казав мені: "Мамо, я в полон ніколи не здамся, ніколи". По його характеру, я його впізнала,

– розповіла мама загиблого зі сльозами на очах в інтерв'ю "Суспільне".

Окрім того, вона сказала, що Олександр був за освітою електромонтажником, та у військкоматі йому відмовили у проходженні служби, тому й він пішов у ТрО.

Мати Олександра Мацієвського розповідає про свого сина: дивіться відео "Суспільне"

Під час розмови зі журналістами мати героя розповіла, що той запевняв її, що служить на рідній Чернігівщині – далеко від лінії бойових дій. Однак, як відомо, у листопаді 2022 року підрозділ Мацієвського перекинули до Бахмута на Донеччині, де він загинув.

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Згадаємо наостанок, що СБУ зареєструвала кримінальне провадження за фактом розстрілу окупантами Олександра Мацієвського – тобто за фактом порушення норм та звичаїв ведення війни. Також генеральний прокурор Андрій Констін констатував, що рано чи пізно, але всіх причетних до цього злочину притягнуть до відповідальності.