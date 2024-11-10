Вдома на нього чекала мама: у боях за Україну загинув захисник з Кривого Рогу

На фронті загинув захисник з Кривого Рогу Олександр Мідіяров. Він захищав Україну з 21 лютого 2023 року.

У мирному житті Олександр був обробником поверхневих дефектів металу на криворізькому підприємстві "АрселорМіттал Кривий Ріг" пише 24 Канал з посиланням на "Весь Кривий Ріг".

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Що відомо про загибель захисника

У понеділок (ймовірно, 4 листопада – 24 Канал) представники трудового колективу гірничотранспортного цеху рудоуправління Південного гірничо-збагачувального комбінату провели в Кривому Розі в останню путь свого колегу, слюсаря з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів Олександра Миколайовича Мідіярова, який віддав життя, захищаючи свободу і незалежність України,

– розповіло видання.

Відомо, що Олександра Мідіярова мобілізували 21 лютого 2023 року і він захищав Україну на різних ділянках фронту.

Загинув Герой 29 жовтня 2024 року під час ворожого обстрілу біля міста Сіверськ на Донеччині. Захисника вдома чекала мати.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває родині загиблого Героя.

Що відомо про Олександра Мідіярова

Олександр Мідіяров народився 24 травня 1988 року. Навчався у Криворізькому технікумі Національної металургійної академії України за спеціальністю "Обробка металів тиском".

Після завершення навчання працював обробником поверхневих дефектів металу на підприємстві "АрселорМіттал Кривий Ріг". Разом з тим вступив до Державного інституту підготовки та перепідготовки кадрів промисловості, де здобув спеціальність "Металургійне обладнання".

На Південному гірничо-збагачувальному комбінаті почав працювати у 2017 році. Працював на дільниці з будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг у кар'єрі та на кар'єрній поверхні ГТЦ підприємства.

Начальник дільниці Олег Гавриленко розповів, що за час роботи Олександр запам'ятався як сумлінний і відповідальний працівник, що любив свою справу.

Уся велика трудова югоківська родина глибоко сумує у зв'язку з непоправною втратою і висловлює щирі співчуття рідним та близьким Олександра. Нехай добрий, світлий спомин про нього назавжди залишиться в нашій пам'яті, адже ціною свого життя захисник подарував нам мирне небо над головою,

– відзначив колектив.

Вічна шана і слава полеглому Герою!