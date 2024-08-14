Серйозний ризик для пілотів: Повітряні сили показали рідкісні кадри запуску бомб AASM Hammer

Повітряні сили оприлюднили рідкісні кадри, на яких показали, як український пілот застосовує французькі керовані авіабомби AASM Hammer. Запуск цього типу авіабомб є серйозним ризиком для льотчиків, адже вони наближаються дуже близько до ворожої ППО.

На опублікованому відео французькі КАБ запускає льотчик Олександр Мигуля. На жаль, пілот 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр" загинув під час виконання бойового завдання 12 серпня 2024 року.

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Рідкісні кадри запуску французьких AASM Hammer

У пам'ять про загиблого пілота Олександра Мигулю Юрій Ігнат показав кадри його сміливої роботи. Так, льотчик здійснює пуски французьких авіабомб AASM Hammer, що є серйозним і складним завданням.

Кадри застосування французьких керованих авіабомб AASM Hammer, зняті українським пілотом, публікую раніше, ніж планувалось – в пам'ять про Олександра,

– мовиться у дописі.

Запуск французьких КАБ Олександром Мигулею: дивіться відео

Як пояснив Ігнат, тактика застосування такого озброєння пов'язана з серйозним ризиком для льотчиків. Запускаючи американські протирадіолокаційні AGM-88 HARM, авіабомби GBU-62 JDAM-ER чи французькі Hammer, пілотам доводиться підходити близько до ворожих систем ППО та винищувачів. Окрім того, під час бойового вильоту військові Повітряних сил повинні застосовувати складні тактичні прийоми.

Через усі ці ризики – ворожі ракети та складність виконання завдань на старій радянській техніці, інколи маємо гіркі втрати…

– додав Ігнат.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого льотчика Олександра Мигулі. Вічна та світла пам'ять.