Мріяв, але не встиг створити сім'ю: за Україну загинув 30-річний герой Олександр Мосійчук
Україна втрачає найкращих синів, які виборюють для неї свободу. Стало відомо про героїчну загибель воїна із Житомира.
21 грудня під час виконання бойового завдання за Батьківщину пав 30-річний Олександр Мосійчук, передає 24 Канал з посиланням на Житомирську міську раду.
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Що відомо про полеглого захисника
Олександр народився у багатодітній родині. Освоївши професію фрезерувальника у професійно-технічному училищі, чоловік працював на різних підприємствах рідного міста, демонструючи майстерність і відповідальність.
Зазначається, що Олександр був вправним майстром. Його вміння ремонтувати будь-які електричні прилади здобули повагу у людей.
Захоплювався природою. Займався спортом. Його доброта, життєрадісність і хоробрість надихали всіх, хто його знав. Мріяв про власний будинок і про створення сім'ї,
– розповіли у Житомирській міській раді.
У жовтні 2024 року чоловік став на захист України.
До слова, нещодавно надійшла трагічна звістка про загибель 30-річного Василя Ющишина з Тернопільщини.