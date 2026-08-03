Віддав життя за Україну: на Миколаївщині попрощаються із захисником Олександром Нагайцевим

У Вознесенську 3 серпня проведуть в останню путь українського військового Олександра Нагайцева, який загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Мешканців міста закликають утворити "живий" коридор, щоб гідно вшанувати полеглого захисника.

Про загибель захисника повідомили у Вознесенській міській раді.

Що відомо про прощання із військовим?

За інформацією міськради, захисник загинув 28 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Ясенове Покровського району Донецької області. У міській раді висловили співчуття рідним і близьким полеглого воїна.

Щиро співчуваємо рідним та близьким захисника. Разом з вами відчуваємо цю велику втрату та перебуваємо у скорботі,

– йдеться у повідомленні.

Траурна церемонія розпочнеться 3 серпня о 10:00. Колона вирушить від місцевого моргу та пройде вулицями 228 Стрілкової Дивізії, провулком Ветеринарним, вулицями Михайлівською, Соборності, Одеською, Київською, Кутвицького, Чорновола та Шкільною. О 10:30 на кладовищі району Лагеря відбудеться прощання із захисником.

Місцева влада закликала жителів Вознесенська долучитися до вшанування пам'яті Олександра Нагайцева та створити "живий" коридор уздовж маршруту траурної процесії.

Кого Україна втратила на війні?

У Сумах провели в останню путь 23-річного прикордонника Данііла Баранова. Він долучився до лав Держприкордонслужби у 2022 році, а 17 липня 2026 року зазнав тяжких поранень під час виконання бойового завдання на Сумщині. Попри зусилля медиків, 24 липня військовий помер, а 29 липня його поховали на Ганнівському цвинтарі.

На Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання загинув 32-річний військовий Артем Коломієць із Лисичанська. Захисник служив у 128-й окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді, пройшов підготовку у Великій Британії та був нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня. Військовий загинув 21 червня 2026 року поблизу Комишувахи. Поховали воїна на Алеї Героїв у Тернополі.

27 липня, захищаючи Україну, загинув бойовий медик Віталій Гакало. Захиснику, який був фельдшером екстреної медичної допомоги, добровольцем ПДМШ, служив у "Госпітальєрах" та 67-й окремій механізованій бригаді, було лише 24 роки – до свого 25-річчя він не дожив кілька днів. За час повномасштабної війни Віталій евакуйовував поранених з "Азовсталі", рятував військових на Донеччині та Курщині й навіть на фронті продовжував навчання, мріючи стати лікарем-ортопедом.