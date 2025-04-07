Новим послом у Китаї стане Олександр Нечитайло: що відомо про дипломата

Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Нечитайла новим послом України в Китаї. Він вже обіймав відповідні посади й в інших країнах.

Про відповідне рішення свідчить указ Володимира Зеленського №217/2025, оприлюднений у понеділок, 7 квітня, повідомляє 24 Канал з посиланням Офіс Президента України.

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Що відомо про нового посла України у Китаї

Президент України здійснив низку важливих призначень, зокрема змінили посла у Китаї.

Призначити Нечитайла Олександра В'ячеславовича надзвичайним і повноважним послом України в Китайській Народній Республіці,

– ідеться в указі Володимира Зеленського.

Відомо, що Олександр Нечитайло народився 20 вересня 1973 року в Києві. У 1995 році він закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, здобувши спеціальність філолога. Дипломат володіє англійською та китайською мовою.

У вересні 1995 року став співробітником Управління країн Азійсько-тихоокеанського регіону, БСС та Африки МЗС України. Крім того, Олександр Нечитайло працював у секретаріаті керівника Міністерства закордонних справ України.

Він обіймав посади радника посольства України в Малайзії, другого секретаря у посольстві України в Китаї та другого секретаря у посольстві України в Індонезії. З червня 2016 року до травня 2022 року працював послом України в Малайзії.

Водночас з серпня 2017 року до травня 2022 року обіймав посаду посла України на Філіппінах. За сумісництвом був послом України Демократичній Республіці Східний Тимор в період з жовтня 2019 року до травня 2022 року.

До слова, колишній заступник міністра закордонних справ та експосол України в Бразилії Андрій Мельник отримав нову посаду. Відтепер його призначили постійним представником України при ООН. До 21 грудня 2024 року цю посаду обіймав Сергій Кислиця.