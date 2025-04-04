Назавжди 21: що відомо про хлопця, який загинув в машині, внаслідок удару Росії по Кривому Рогу

Російський удар по Кривому Рогу 2 квітня забрав життя чотирьох людей. Одним із загиблих був Олександр Нестеров, який дістав уламкові поранення у власному авто.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеве видання "Свої. Кривий Ріг".

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Що відомо про загиблого 21-річного хлопця

У виданні розповіли, що четвертою жертвою російської атаки на Кривий Ріг став Олександр Нестеров. На момент смерті хлопцю був всього 21 рік.

Є люди, які залишають у серцях інших яскравий слід – не словами, а добрими вчинками, щирою усмішкою, теплом своєї душі. Вони випромінюють світло, дарують натхнення, стають друзями, на яких можна покластися,

– написали про Олександра у 73 гімназії, яку він свого часу закінчив.

Олександр Нестеров / Фото "Свої. Кривий Ріг"

Крім того, у виданні розповіли, що станом на ранок 4 квітня внаслідок російського удару по Кривому Рогу у лікарні продовжують перебувати 11 поранених людей, серед них – дитина. Там додали, що одна особа перебуває у важкому стані, інші у середньому.