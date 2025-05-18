Вважали зниклим безвісти: на фронті загинув воїн з Білоцерківщини Олександр Олексієнко
- Білоцерківська громада повідомила про смерть Олександра Олексієнка, якого вважали зниклим безвісти з 2024 року.
- Солдат служив водієм-електриком у відділенні РЕБ, зник під час виконання бойового завдання в Донецькій області.
У суботу, 17 травня, Білоцерківська громада отримала сумну звістку. Під час виконання бойового завдання поблизу Михайлівки Покровського району Донецької області загинув солдат Олександр Олексієнко.
Захисника вважали зниклим безвісти з 24 серпня 2024. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Білоцерківську міську територіальну громаду.
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Що відомо про захисника
Олександр Олексієнко народився в 1973 році. Служив водієм-електриком відділення радіоелектронної боротьби однієї з військових частин.
Схилимо голови у скорботі… Співчуття рідним та близьким,
– написали в пресслужбі громади.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо про смерть молодшого лейтенанта Миколи Примака, якого вважали зниклим безвісти з липня 2024 року. Уродженець Ізмаїла був командиром кулеметного взводу стрілецького батальйону, воював на найгарячіших ділянках фронту.
До слова, 16 травня в Україну повернули тіла 909 полеглих захисників, що загинули під час оборони Курахівського, Покровського, Бахмутського, Вугледарського, Луганського, Запорізького, Сумського та Харківського напрямків.