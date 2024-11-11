Віддав найдорожче за кожного з нас: на Донеччині загинув солдат з Волині Олександр Павлович

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на публікацію Колківської селищної об'єднаної територіальної громади.

Дивіться також На фронті загинув 22-річний британець, який захищав Україну

Згідно з оприлюдненою інформацією, 27 жовтня 2024 року загинув солдат із села Розничі – Павлович Олександр Леонідович. Він отримав смертельне поранення під час обстрілу з міномета 82 мм калібру російською армією поблизу Лиманської міської територіальної громади Донецької області.

Він віддав найдорожче за кожного з нас, і цей подвиг ніколи не буде забутий. Висловлюємо глибокі співчуття родині та близьким нашого Героя. Схиляємо голови перед їхнім болем, розуміючи, що жодні слова не здатні залікувати цю втрату,

– йдеться у повідомленні громади.

Дату і місце прощання з Олександром Павловичем сповістять пізніше.

Редакція 24 Каналу також висловлює щирі співчуття рідним та близьким Олександра Ковтуна. Вічна пам'ять!