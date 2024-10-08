Не витримало серце: на фронті помер захисник з Одещини Олександр Повашевич

На фронті помер захисник з Одещини Олександр Олександрович Повашевич. У чоловіка зупинилося серце.

Воїн народився 30 квітня 1983 року. Про це повідомили у Білгород-Дністровській районній державній адміністрації.

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Попрощаються із воїном 9 жовтня

41-річний захисник мужньо виконував свій військовий обов'язок поблизу населеного пункту Лиманець, що на Херсонщині. Він мав звання майстер-сержанта.

Олександр самовіддано боронив українську землю та разом з побратимами давав відсіч ненависному ворогові, щодня наближаючи довгоочікуваний день Перемоги. Та, на жаль, не судилось Герою побачити жаданий для всієї України день,

– написали у Білгород-Дністровській районній державній адміністрації.

Там також повідомили, що прощання з Олександром Повашевичем пройде у середу, 9 жовтня.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким захисника України. Вічна пам'ять!