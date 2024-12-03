Під час виконання бойового завдання на Курщині загинув воїн із Черкащини Олександр Саєнко

Україна продовжує щодня втрачати найкращих. Черкащина попрощалася із захисником Саєнком Олександром Івановичем.

Він поліг на Курщині. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на першого заступника міського голови Черкас Сергія Тищенка.

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Олександр Саєнко був стрільцем-санітаром

Олександр Іванович Саєнко народився 1 жовтня 1975 року у селі Хижинці Лисянського району, що на Черкащині.

У дитинстві сім'я переїхала до Черкас. Там воїн прожив усе своє життя.

"Він завжди був працьовитим, відповідальним і готовим допомогти іншим", – розповів Сергій Тищенко.

На захист України Олександр став у 2024 році. Він проходив службу як стрілець-санітар у складі стрілецької роти.

Загинув 15 листопада під час виконання бойового завдання у Курській області.

Попрощалися із захисником України 27 листопада.

Олександр загинув від рук ворога, віддавши найдорожче – своє життя – заради миру і свободи для майбутніх поколінь. Смерть Героя – це болісна втрата для всіх нас. Його подвиг назавжди залишиться у наших серцях, а ми повинні пам'ятати та цінувати цю жертву, продовжуючи боротьбу за перемогу,

– написав заступник міського голови Черкас.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким Олександра Саєнка. Вічна пам'ять воїну!