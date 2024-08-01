Росія кидає у бій свої найдосвідченіші підрозділи, намагаючись прорвати оборону, – Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський протягом трьох діб працював на Східному фронті. Генерал побував у бригадах, які тримають оборону на Харківському та Торецькому напрямках.

Сирський наголосив, що наразі ворог застосовує у боях найдосвідченіші військові угруповання на зазначених напрямках. Однак наші захисники гідно тримають оборону і протидіють окупанту.

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Що розповів головнокомандувач ЗСУ про ситуацію на Сході

Головнокомандувач Збройних Сил України підкреслив, що противник продовжує зосереджувати зусилля на Покровському напрямку.

Ворог кидає у бій свої найдосвідченіші штурмові підрозділи, намагаючись прорвати нашу оборону на напрямку Желанне, Новогродівка, Покровськ,

– написав генерал.

На Куп'янському напрямку, як зазначив Сирський, в районі, Піщаного, Стельмахівки, Макіївки тривають запеклі бої. Але українські захисники тримають позиції.

Сирський також зауважив, що складна ситуація склалася на Сіверському напрямку. Ворог активно застосовує артилерію, проводить штурми, але успіху не має.

"Також жорсткі бої точаться в районі каналу на підступах до Часового Яру, без зміни позицій сторін. Противник продовжує штурмувати наші позиції в районах Нью-Йорка, Південного, Залізного", – доповів генерал.

На Харківському напрямку, як повідомив Сирський, в районі Глибокого, Вовчанська, також точаться бої. Але ворог успіху не має, і до того ж зазнає значних втрат.

По всіх напрямках наступу противника тривають бойові дії різної інтенсивності. Подекуди, ціною великих втрат, ворог має незначний успіх. Під час активних бойових дій тактичні позиції військ можуть змінюватись кілька разів протягом доби. Станом на зараз суттєвих змін не відбулось,

– написав головнокомандувач ЗСУ.

Генерал також підкреслив, що сили Національної поліції, СБУ та Військової служби правопорядку проводять контрдиверсійні дії. Їх підрозділи наразі виявляють та знешкоджують диверсійні групи противника в районах міської забудови на Торецькому напрямку.

Яку роботу на фронті проводив Сирський ще

Олександр Сирський також наголосив, що основні завдання його роботи у бригадах полягають у вивченні обстановки безпосередньо в районах бойових дій, аналізі ефективності виконання бойових завдань, розв'язанні проблемних питань, забезпечення підрозділів боєприпасами, БпЛА, засобами РЕБ та наданні допомоги командирам в організації бойових дій.

"Зустрівся з командирами підрозділів бригад, спільно обговорили шляхи підвищення стійкості оборони. Попри складну обстановку наші підрозділи продовжують нищити ворога і утримувати займані рубежі та позиції", – зауважив Сирський.

Наостанок генерал висловив вдячність солдатам, сержантам і офіцерам за мужність та хоробрість у захисті України.