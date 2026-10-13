Сирський оцінив перспективи закінчення війни: чого ще очікувати від Росії на полі бою

Колишній головнокомандувач ЗСУ Сирський розкрив деталі щодо щоденних втрат російської армії та появи на фронті новітніх роботів-тварин. Він також пояснив, від чого залежатиме фінал війни та на яких умовах можливі переговори з ворогом.

Своїми прогнозами Олександр Сирський поділився під час великого інтерв'ю виданню ВВС.

Що сказав Сирський про перспективи завершення війни

За словами колишнього головнокомандувача, будь-який військовий конфлікт рано чи пізно завершують політики шляхом переговорів, але ключову роль у цьому процесі завжди відіграють результати на полі бою.

Переговори не можна вести, маючи загальний програш і загальну ситуацію на фронті, яка погіршується, коли армія відступає,

– сказав Олександр Сирський.

Альтернативою він називає діалог на рівних, коли противник не має суттєвих переваг і зазнає величезних втрат. Наразі, як стверджує ексголовком ЗСУ, щоденні втрати армії Росії становлять приблизно півтори тисячі військовослужбовців.

Відповідаючи на запитання про те, чи перемагає зараз Україна, він не зміг дати однозначної відповіді. Сирський наголосив, що держава вже майже 5 років протистоїть ворогу, який переважає буквально у всьому. Сам факт стримування цієї навали, яка могла б піти далі в Європу, він вважає подвигом українського народу.

Війна – це змагання не тільки армій, що воюють, це змагання технологій, індустріальних можливостей держави, це змагання і можливості фінансової структури держави. Це змагання коаліцій, тому що кожна країна має своїх партнерів, союзників, які можуть або не можуть забезпечити її необхідною кількістю озброєння. Тому я не міг би так однозначно сказати, перемагає чи програє. Вже сам факт того, що ми стримуємо цю навалу, яка, ви ж знаєте плани, може розвернутися і піти в Європу, це вже подвиг нашої держави і подвиг всього українського народу, тому я розглядаю це так,

– зазначив ексголовком.

Говорячи про подальші дії Росії, Сирський спрогнозував масштабування технологічного рівня бойових дій. Війна вже охопила всі можливі виміри: космос, кіберпростір, повітря, землю, море і навіть підземні комунікації. При цьому звичайне озброєння не варто списувати з рахунків, адже зараз обидві сторони активно шукають нові засоби захисту для бронетехніки.

Створення твариноподібних роботів, ви знаєте, що такі дослідження ідуть, не просто дослідження, а випробування ідуть,

– зазначив Сирський.

Він переконаний, що цей напрямок розвитку неминуче призведе до кардинальної зміни в тактиці використання військ.

Сирський також зауважив, що з 2022 року війна кардинально змінилася через масове використання безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби, наземних роботизованих комплексів та штучного інтелекту.

Він стверджує, що українські дрони переважають російські за кількістю та якістю, а більшість втрат на полі бою спричиняють саме безпілотники.