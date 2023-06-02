Ткаченка просять звільнити з посади міністра культури: петиція набрала необхідні голоси
Українці просять звільнити з посади міністра культури Олександра Ткаченка. Відповідна петиція набрала необхідні 25 тисяч голосів.
Тепер петицію має розглянути прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Про це стало відомо із сайту звернень до Кабміну, інформує 24 Канал.
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Ткаченка просять звільнити з посади
Петицію про звільнення Ткаченка створили 7 березня цього року. Вона вже набрала понад 25 267 голосів.
У петиції просять Дениса Шмигаля зробити подання до Верховної Ради про звільнення з посади міністра Олександра Ткаченка. Причина – "неналежне виконання своїх посадових обов’язків".
Зауважимо, що звільнити Ткаченка може тільки парламент.
Петиція таємно зникала
8 травня петиція за відставку Олександра Ткаченка зникала з сайту Кабміну. Тоді її не було у списку, а після переходу за прямим посиланням відображалася "помилка 404" з уточненням, що сторінку видалено, або перенесено на іншу адресу.
Петиція зникала з сайту / Скриншот
Згодом петиція знову відображалась на сайті.
Ткаченко відреагував на перейменування Росії в Московію
Раніше Олександр Ткаченко розповів, що процес перейменування Росії потребує серйозної експертної думки.
"У нас є цілий інститут національної пам'яті, де працюють відповідні фахівці, які можуть долучити додаткових експертів для того, щоб мати остаточне історичне підґрунтя для прийняття досить серйозного рішення", – заявив міністр.
На його думку, будь-які рішучі дії потрібно вмотивувати та пояснити. Ткаченко додав, що історична складова є пріоритетною.