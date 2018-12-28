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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Олександр Усик пояснив, чому не спілкується українською

      759 Читать новость на русском
      Олександр Усик
      Олександр Усик / radiosvoboda.org

      Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі, українець Олександр Усик заявив, що невдовзі буде розмовляти українською мовою.

      "Це мова моя, моїх батьків і моїх предків. Втім я зростав у регіоні, де майже всі спілкуються російською. Тому в побуті частіше говорю російською", – сказав Олександр Усик в інтерв'ю газеті "Експрес".

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      Олександр розповів, що публічно не говорить українською, оскільки використовує суржик: "Відчуваю, що моя українська не чиста, а суржиком говорити не хочу. Втім, обіцяю, що невдовзі публічно говоритиму українською мовою".

      В інтерв'ю також Усик розповів, що п'ять країн пропонували йому своє громадянство.

      "Росія також у цьому переліку, – каже боксер. – Але я навіть і не думав відмовлятися від українського паспорта, бо вважаю себе патріотом рідної країни й щиро бажаю, щоб Україна процвітала. Бог зробив так, що я народився в Україні. Тому завжди залишатимусь українцем".

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Олександр Усик Бокс
      Джерело: 24 Канал
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