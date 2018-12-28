Олександр Усик пояснив, чому не спілкується українською

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі, українець Олександр Усик заявив, що невдовзі буде розмовляти українською мовою.

"Це мова моя, моїх батьків і моїх предків. Втім я зростав у регіоні, де майже всі спілкуються російською. Тому в побуті частіше говорю російською", – сказав Олександр Усик в інтерв'ю газеті "Експрес".

Читайте також: Нокаути Усика та Гвоздика потрапили у топ-10 у 2018 році: відео

Олександр розповів, що публічно не говорить українською, оскільки використовує суржик: "Відчуваю, що моя українська не чиста, а суржиком говорити не хочу. Втім, обіцяю, що невдовзі публічно говоритиму українською мовою".

В інтерв'ю також Усик розповів, що п'ять країн пропонували йому своє громадянство.

"Росія також у цьому переліку, – каже боксер. – Але я навіть і не думав відмовлятися від українського паспорта, бо вважаю себе патріотом рідної країни й щиро бажаю, щоб Україна процвітала. Бог зробив так, що я народився в Україні. Тому завжди залишатимусь українцем".

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24