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Олександр Зінченко незабаром може покинути "Манчестер Сіті"

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Олександр Зінченко
Олександр Зінченко

Український легіонер "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко стане гравцем "Вулверхемптона".

Про це повідомляє журналіст Тім Неш.

Загальна сума операції складе близько 16 мільйонів фунтів, з яких чотири "Манчестер Сіті" може отримати в майбутньому у вигляді бонусів. Про умови особистого контракту і його тривалість поки нічого невідомо.

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У сезоні 2017/18 «Вулвергемптон» виграв Чемпіоншип і вийшов в Прем'єр-лігу Англії.

Зінченко перейшов у "Сіті" влітку 2016 року з російської "Уфи", але сезон 2016/2017 провів в оренді в "ПСВ". У минулому сезоні українець отримував ігровий час після травми Бенджаміна Менді та став чемпіоном Англії.

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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