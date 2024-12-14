FT озвучили причину звільнення командувача ОТУ "Донецьк" Луценка і хто його замінив

Днями у мережі повідомили про звільнення командувача ОТУ "Донецьк" Олександра Луценка. На його місце нібито призначили бригадного генерала Олександра Тарнавського.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на статтю Financial Times.

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Що відомо про заміну командувача ОТУ "Донецьк"

Видання з посиланням на джерела зазначає, що командувача ОТУ "Донецьк" Олександра Луценка звільнили після стрімкого просування російсько-окупаційних військ до Покровська.

Неназваний український посадовець розповів, що Луценко після звільнення отримав іншу посаду в Сухопутних військах.

Інформація про те, що Олександра Луценка звільнили з ОТУ "Донецьк" з'явилася після того, як росіяни протягом листопада захопили близько 702,1 квадратного кілометра територій України. Ворогу вдалося впритул підійти до міста Покровськ, що вважається "західними воротами Донбасу". Також саме біля Покровська розташована остання підконтрольна Україні шахта з видобутку коксівного вугілля.

Зауважимо, раніше про звільнення командувача ОТУ "Донецьк" повідомляли DeepState. Водночас там писали про погіршення ситуації у так званому "Успенівському мішку", зазначаючи, що він поступово закривається.

Зауважимо, Олександр Тарнавський, якого назвали новим командувачем ОТУ "Донецьк",у жовтні 2022 року очолив новосформоване ОСУВ "Херсон" і керував звільненням міста й області. Згодом його перейменували в ОСУВ "Таврія". Протягом 2023 року війська цього угрупвання здійснювали контрнаступ у Запорізькій області.