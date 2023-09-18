Звільнення заступників міністра оборони: який чиновник зберіг посаду
Кабінет Міністрів України звільнив сімох заступників міністра оборони. Попередньо, один заступник глави відомства міг зберегти посаду.
Мовиться про першого заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Олександра Павлюка. Адже його немає у списку звільнених заступників міністра, пише 24 Канал.
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Чи звільнили Павлюка
Представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук написав, що 18 вересня Кабінет Міністрів звільнив з посад:
- Володимира Гаврилова – з посади заступника Міністра оборони України;
- Ростислава Замлинського – з посади заступника Міністра оборони України;
- Ганну Маляр – з посади заступника Міністра оборони України;
- Дениса Шарапова – з посади заступника Міністра оборони України;
- Андрія Шевченка – з посади заступника Міністра оборони України з питань європейської інтеграції;
- Віталія Дейнегу – з посади заступника Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
- Костянтина Ващенка – з посади державного секретаря Міністерства оборони України.
Тобто у списку є всі заступники глави Міністерства оборони України, крім першого заступника міністра – генерал-лейтенанта Олександра Павлюка.
Кабмін міг не звільнити Павлюка з посади заступника міністра оборони / Скриншот 24 Каналу
Коротко про Олександра Павлюка
- Олександр Павлюк є генерал-лейтенантом ЗСУ та Героєм України. Родом він з Житомирщини, навчався у Харківському гвардійському вищому танковому командному училищі та Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського.
- Протягом 2021 – 2022 років був командувачем Об'єднаних сил, після чого понад два місяці очолював Київську ОВА та обороняв Київ від нападу Росії. Саме за його командування російські окупанти відійшли від столиці України.
- Першим заступником Міністра оборони України Павлюк став 21 лютого 2023 року та разом зі звільненими заступниками працював у команді ексміністра оборони Олексія Резнікова.