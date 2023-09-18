Звільнення заступників міністра оборони: який чиновник зберіг посаду

Кабінет Міністрів України звільнив сімох заступників міністра оборони. Попередньо, один заступник глави відомства міг зберегти посаду.

Мовиться про першого заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Олександра Павлюка. Адже його немає у списку звільнених заступників міністра, пише 24 Канал.

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Чи звільнили Павлюка

Представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук написав, що 18 вересня Кабінет Міністрів звільнив з посад:

Володимира Гаврилова – з посади заступника Міністра оборони України;

Ростислава Замлинського – з посади заступника Міністра оборони України;

Ганну Маляр – з посади заступника Міністра оборони України;

Дениса Шарапова – з посади заступника Міністра оборони України;

Андрія Шевченка – з посади заступника Міністра оборони України з питань європейської інтеграції;

Віталія Дейнегу – з посади заступника Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

Костянтина Ващенка – з посади державного секретаря Міністерства оборони України.

Тобто у списку є всі заступники глави Міністерства оборони України, крім першого заступника міністра – генерал-лейтенанта Олександра Павлюка.



Кабмін міг не звільнити Павлюка з посади заступника міністра оборони / Скриншот 24 Каналу

Коротко про Олександра Павлюка