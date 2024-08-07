Апеляційний суд виправдав засудженого за вбивство майданівця Юрія Вербицького

Київський апеляційний суд звільнив від покарання Олександра Волкова. Раніше суд першої інстанції засудив його за організацію викрадення і вбивства львів’янина Юрія Вербицького та викрадення Ігоря Луценка.

Зазначається, що таке рішення суд увалив через закінчення строків давності. Під вартою Волков перебував з моменту затримання у липні 2017 року.

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Що відомо про справу

Олександру Волкову інкримінували організацію викрадення і вбивства Юрія Вербицького та викрадення Ігоря Луценка 21 січня 2014 року. У 2021 році суд визнав Волкова винним в організації викрадення та катування Юрія Вербицького та Ігоря Луценка за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки. Та присудив покарання у вигляді 9 років позбавлення волі,

– вказує Адвокатча дорадча група.

Цей вирок оскаржили всі сторони процесу – і захист, і обвинувачення. У середу, 7 серпня, колегія суддів Київського апеляційного суду (Тютюн, Мосьондз, Новов) звільнила з-під варти Волкова та залишила апеляційні скарги захисників, прокурора, представника потерпілого без задоволення.

Також судді змінили обвинувальний вирок першої інстанції та звільнили від відбування покарань за всіма статтями у зв’язку із закінченням строку давності для притягнення до відповідальності, а також відмовили в задоволенні цивільного позову представника потерпілого Вербицького.