ДШВ наступають на Півдні: деталі операції на Олександрівському напрямку

Угруповання Десантно-штурмових військ проводить активну операцію на Олександрівському напрямку. Українські підрозділи вже відновили контроль над більш ніж 300 квадратними кілометрами та вісьмома населеними пунктами.

Росія залучає значні людські ресурси та техніку, але не може втримати території. Про це повідомили у Десантно-штурмових військах ЗС України.

Що відомо про операцію ДШВ на Олександрівському напрямку?

Основними завданнями підрозділів є зрив планів ворога щодо подальшого просування у Дніпропетровській та Запорізькій областях, розгром його угруповання та витіснення за межі адміністративного кордону Дніпропетровської області. Попри активні штурмові дії ворога, українські військові відбивають атаки та паралельно ведуть наступальні дії.

Ситуацію на напрямку Олександрівському характеризують як дуже динамічну. Окупанти намагаються втримати кожен метр захопленої території, залучаючи значні людські й технічні ресурси. Водночас підрозділи ДШВ крок за кроком виконують поставлені завдання та просуваються вперед.

З початку операції разом із суміжними підрозділами відновлено контроль над територією понад 300 квадратних кілометрів та 8 населеними пунктами, які були зачищені від диверсійно-розвідувальних груп противника.

Оскільки активна фаза операції триває, про остаточні результати наступу ЗСУ буде повідомлено згодом.

Яка ситуація на інших ділянках фронту?