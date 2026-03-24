Заходили на 5 днів, а просиділи 115, – військовий про ситуацію на Олександрівському напрямку
- На Олександрівському напрямку противник посилив інфільтрацію, що призвело до відсутності чіткої лінії фронту та змішаних позицій.
- 110-та окрема механізована бригада знищує близько 50 окупантів на день, але росіяни продовжують просуватися вперед, часто пішки через брак техніки.
На Олександрівському напрямку противник посилив інфільтрацію, а піхота місяцями не може залишити позиції. У росіян немає техніки для пересування, але вони все одно йдуть на зближення попри величезні втрати.
Начальник відділу комунікації 110-ї окремої механізованої бригади Іван Сєкач пояснив 24 Каналу, що бригада знищує близько 50 окупантів в день, хоча частина все ж просувається в тил.
Чому на ділянці немає чіткої лінії зіткнення?
На ділянці, яка знаходиться під контролем бригади, останні 2 місяці були відносно спокійними, хоча штурмові дії тривали. Українські підрозділи закріплювалися та просувалися вперед, відкинувши противника на 10 кілометрів. Зараз ситуація дещо загострилася.
Противник активізував інфільтрацію, і чіткої лінії зіткнення фактично немає, бо позиції обох сторін перемішені в тилах одна одної. Небо заповнене дронами, пересуватися вкрай важко. Вчора, наприклад, виводили піхоту, яка заходила на 5 днів, а просиділа 115 днів,
– пояснив Сєкач.
На Олександрівському напряму бойові дії відбуваються впритул до Синельниківського району Дніпропетровської області.
"Через брак техніки росіяни часто пересуваються пішки. За словами піхоти, ворожі бійці дуже "запаковані" – несуть велику кількість таблеток ймовірно наркотики. Бої нерідко ведуться на відстані 10 – 20 метрів. Хоча більшість окупантів до українських позицій не доходять", – сказав Сєкач.
За словами військового, попри все ця ділянка не найважча зараз на фронті, бо більшість штурмових дій відбувається в Краматорській агломерації.
Що ще відомо про ситуацію на фронті?
- Головнокомандувач Сирський повідомив, що росіяни посилили інтенсивність наступів. За 4 дні зафіксували понад 600 атак. Вороже командування всіляко намагається залучити нові сили.
- Росія розпочала весняно-літні наступальні дії після механізованих штурмів. Через інтенсивність загинуло та було поранено понад 6 тисяч осіб.
- Росіяни пріоритетно переміщають техніку на північ Донецької області. Вони вже перевезли значну частину ракет для систем ППО через Маріуполь.