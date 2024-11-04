"Був рідкісною людиною": на фронті загинув військовий і телеоператор з Маріуполя Олексій Андрєєв

На війні з Росією загинув військовослужбовець та телеоператор з Маріуполя Олексій Андрєєв. Майже рік захисник вважався безвісти зниклим.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Маріуполя. Олексій Андрєєв став 92 медійником, який загинув внаслідок повномасштабної агресії Росії.

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Олексій Андрєєв загинув на Донеччині

За словами дружини захисника Наталі Ікім, з 29 листопада 2023 року Олексій вважався зниклим безвісти в селі Богданівка Бахмутського району на Донеччині.

Тіло героя росіяни передали лише нещодавно під час обміну. Аналіз ДНК підтвердив, що Олексій Андреєв загинув – йому було 50 років.

Він був рідкісною людиною. Простий, веселий, добрий, але насправді Олексій був глибоким та принциповим. Людина, яка вміла любити,

– розповіли дружина героя.

Олексій Андрєєв раніше працював оператором на міських телеканалах Маріуполя ТБ7 та Сигма, а також у пресцентрі металургійного комбінату "Азовсталь".

У 2017 році чоловік переїхав до Чернівців. На наступний день після повномасштабного вторгнення Росії, 25 лютого 2022 року, він долучився до лав захисників України.

24 Канал висловлює співчуття рідним та знайомим Олексія Андрєєва. Вічна слава герою!