Київський виш скасував лекцію Арестовича на прохання студентів: з'явилися подробиці

Перед Олексієм Арестовичем гучно закрилися двері Київського національного економічного університету. Заплановану там лекцію скасували через одіозність спікера.

Хоча, можливо, через 2 – 3 тижні захід таки відбудеться (спойлер: ні). Лекції від Арестовича таки не буде.

Зверніть увагу Людина-барбовал та генератор зашквару: чим запам'ятається Арестович на посаді радника ОП

Деталі

Арестович, концентрація якого у медійному просторі суттєво зменшилася, мав читати лекцію студентам. Водночас вони не захотіли переймати його неоціненний досвід: як з позаштатного радника глави Офісу Президента договоритися до статусу "одіозного колишнього позаштатного радника".

Думку студентів почули, лекцію оперативно скасували. Причина – одіозність спікера.

Правління Студентської академічної Ради різко засуджує запрошення одіозних спікерів, які несуть загрозу консолідації українського суспільства,

– мовиться у повідомленні.

Помилки обіцяють проаналізувати. Вочевидь, більше таких пропозицій Арестовичу від навчального закладу не надійде. А студенти не зможуть дізнатися декілька нових "істин" та отримати спеціальний прогноз від о"провидця".

Деталі звільнення Арестовича

Арестович звільнився з Офісу Президента 17 січня 2023 року. Це сталося після скандальної заяви, яку він зробив, коментуючи трагедію у Дніпрі. Коли Росія завдала терористичний удар по багатоповерхівці, Арестович заявив, що біду спричинив уламок повітряної цілі, яку збила наша ППО. Згодом цю інформацію спростували Повітряні сили ЗСУ, а також – британська розвідка.